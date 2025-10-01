Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

„Es gibt Wohnungen, die keine Bäder haben“: Was passiert mit der Rottachsiedlung in Kempten?

Kein Abriss vor 2030

„Es gibt Wohnungen, die keine Bäder haben“: Was passiert mit der Rottachsiedlung?

Die Stiftsstadtfreunde diskutieren darüber, wie das historische Erbe der Rottachsiedlung erhalten werden kann. Die Sozialbau hält aber an den Neubau-Plänen fest.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Der Charakter der Rottachsiedlung soll trotz der Neubau-Pläne erhalten bleiben. Jetzt ist ein städtebaulicher Wettbewerb geplant.
    Der Charakter der Rottachsiedlung soll trotz der Neubau-Pläne erhalten bleiben. Jetzt ist ein städtebaulicher Wettbewerb geplant. Foto: Ralf Lienert

    Die Zukunft der Rottachsiedlung bewegt nicht nur die Menschen, die dort leben. Denn die Tage der alten Gebäude aus den 50er-Jahren sind wohl gezählt. Daran ließ auch Sozialbau-Chef Thomas Heubuch keine Zweifel, der das Neubau-Projekt jetzt bei der Jahresversammlung der Stiftsstadtfreunde Kempten vorstellte. Im Ringen um das historische Erbe der Siedlung - und die Frage, welche Teile erhalten werden müssen – zeichnet sich eine Annäherung zwischen Wohnungsunternehmen und Heimatverein ab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden