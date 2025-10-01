Kein Abriss vor 2030 „Es gibt Wohnungen, die keine Bäder haben“: Was passiert mit der Rottachsiedlung?

Die Stiftsstadtfreunde diskutieren darüber, wie das historische Erbe der Rottachsiedlung erhalten werden kann. Die Sozialbau hält aber an den Neubau-Plänen fest.