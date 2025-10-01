„Es gibt Wohnungen, die keine Bäder haben“: Was passiert mit der Rottachsiedlung?

Die Zukunft der Rottachsiedlung bewegt nicht nur die Menschen, die dort leben. Denn die Tage der alten Gebäude aus den 50er-Jahren sind wohl gezählt. Daran ließ auch Sozialbau-Chef Thomas Heubuch keine Zweifel, der das Neubau-Projekt jetzt bei der Jahresversammlung der Stiftsstadtfreunde Kempten vorstellte. Im Ringen um das historische Erbe der Siedlung - und die Frage, welche Teile erhalten werden müssen – zeichnet sich eine Annäherung zwischen Wohnungsunternehmen und Heimatverein ab.
Kein Abriss vor 2030
