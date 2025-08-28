Icon Menü
Neuer Hochwasserschutz am Steufzger Bach in Kempten: Bauarbeiten für verbesserten Abfluss bei Starkregen beginnen

Schutz bei Starkregen

Hochwassergefahr: Bauarbeiten am Steufzger Bach haben begonnen

Am Steufzger Bach will die Stadt Kempten den Abfluss bei Starkregen und Hochwasser verbessern. Was dort genau gemacht wird.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    Die Bauarbeiten am Steufzger Bach haben begonnen.
    Foto: Matthias Becker

    Am Steufzger Bach haben die angekündigten Bauarbeiten begonnen. Wie berichtet will die Stadt Kempten den Hochwasserabfluss auf Höhe des Aybühlwegs verbessern. Im Zuge dessen werden das Einlaufbauwerk erneuert und der Zulauf insgesamt vergrößert. So soll das Wasser besser bei Hochwasser und Starkregen abfließen.

    Hochwasserszenarien sollen am Steufzger Bach in Kempten ermittelt werden

    Durch den vorgelagerten schrägen Rechen soll laut Mitteilung der Stadt angeschwemmtes Treibgut den Abfluss nicht mehr behindern können, da künftig über die beiden Seiten das Wasser abfließen kann. Die Kosten für den Bau betragen etwa 140.000 Euro. Darüber hinaus wurde für das Einzugsgebiet des Steufzger Bachs ein Konzept in Auftrag gegeben, um unterschiedliche Hochwasserszenarien zu ermitteln und hieraus weitere Maßnahmen zum Schutz der Anlieger planen zu können.

    Das Einlaufbauwerk wird erneuert und der Zulauf insgesamt vergrößert.
    Foto: Matthias Becker
