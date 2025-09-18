Icon Menü
Neues Hundehaus im Kemptener Tierheim: 1,7 Millionen Euro für mehr Platz und bessere Bedingungen

Tierschutz

Mehr Platz für Vierbeiner: So sieht das neue Hundehaus des Tierheims in Kempten aus

Nach einem Jahr Bauzeit feiert der Verein den Abschluss des 1,7-Millionen-Euro-Projekts. Was sich für Tiere, Mitarbeitende und Engagierte mit dem Neubau ändert.
Von Laura Wiedemann
    Insgesamt haben 20 Hunde Platz im neuen Bereich für Hunde, sechs weitere in der Quarantäne-Station. Auch für Hündinnen mit Welpen sind Räume vorbereitet.
    Insgesamt haben 20 Hunde Platz im neuen Bereich für Hunde, sechs weitere in der Quarantäne-Station. Auch für Hündinnen mit Welpen sind Räume vorbereitet. Foto: Ralf Lienert

    Noch ist es still im Hundetrakt des Tierheims Kempten, doch schon bald wird dort ein hoffentlich freudiges Bellen zu hören sein. Nach einem Jahr ist der Neubau nahezu fertiggestellt und bereit für Bewohner, sagt Prof. Dr. Christian Mayer, Kassier des Tierschutzvereins Kempten. Etwa 1,7 Millionen Euro sind in die Arbeiten geflossen – finanziert durch Kommunen, den Freistaat und Eigenmittel des Vereins. Einblicke in das neue Zuhause auf Zeit für gerettete Tiere gibt es nun auch für die Öffentlichkeit.

