Mehr Platz für Vierbeiner: So sieht das neue Hundehaus des Tierheims in Kempten aus

Noch ist es still im Hundetrakt des Tierheims Kempten, doch schon bald wird dort ein hoffentlich freudiges Bellen zu hören sein. Nach einem Jahr ist der Neubau nahezu fertiggestellt und bereit für Bewohner, sagt Prof. Dr. Christian Mayer, Kassier des Tierschutzvereins Kempten. Etwa 1,7 Millionen Euro sind in die Arbeiten geflossen – finanziert durch Kommunen, den Freistaat und Eigenmittel des Vereins. Einblicke in das neue Zuhause auf Zeit für gerettete Tiere gibt es nun auch für die Öffentlichkeit.
Tierschutz
