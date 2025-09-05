Icon Menü
Ortsmitte Waltenhofen: Darum beginnt die Neugestaltung doch nicht dieses Jahr

Dorfgestaltung im Allgäu

Ortsmitte Waltenhofen: Darum beginnt die Neugestaltung doch nicht dieses Jahr

Fünf Bauabschnitte waren im Zentrum vorgesehen. Heuer sollte es vor dem Gasthaus Hasen losgehen – vorausgesetzt, der Haushalt gibt es her. Doch jetzt gibt es neue Pläne.
Von Kerstin Futschik
    Waltenhofen Ortsmitte Parkplatz
    Waltenhofen Ortsmitte Parkplatz Foto: Matthias Becker (Archivfoto)

    Fast zwei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Waltenhofen den neuen Plan für die Neugestaltung der Ortsmitte vorlegte. Kein „grün kaschierter Parkplatz“ sollte es werden, wie Bauamtsleiter Klaus Häger den alten Entwurf bezeichnet hatte. Stattdessen wollte man den Klimaveränderungen stärker Rechnung tragen. Der neue Plan sah fünf Bauabschnitte vor – heuer sollte es mit der Kreuzung am Gasthaus Hasen losgehen. Doch während der Haushaltsberatungen diskutierte der Gemeinderat erneut den Ablauf mit Blick auf Kosten und Nutzen. Das Gremium entschied sich mit großer Mehrheit für eine neue Herangehensweise. Bürgermeister Stefan Sommer erklärt, warum – und welche die nächsten Schritte sind.

