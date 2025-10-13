Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle Kempten: Jens-Christian Wagner übt Kritik an „Erinnerungskultur“

Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle

„Die Frage ist nicht ob, sondern wie“: Historiker spricht über das Erinnern an die NS-Zeit

Wie viel Erinnerung braucht die Zukunft? Damit beschäftigt sich der Historiker Jens-Christian Wagner bei einer Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle Kempten.
Von Azaria Kretzinger
    • |
    • |
    • |
    Im Rahmen der Sonderausstellung „Butter. Vieh. Vernichtung.“ diskutieren Professor Dr. Jens-Christian Wagner (links) und Dr. Veronika Heilmannseder in einer Podiumsdiskussion über Fragen zur „Erinnerungskultur“ in der Zukunft.
    Im Rahmen der Sonderausstellung „Butter. Vieh. Vernichtung.“ diskutieren Professor Dr. Jens-Christian Wagner (links) und Dr. Veronika Heilmannseder in einer Podiumsdiskussion über Fragen zur „Erinnerungskultur“ in der Zukunft. Foto: Matthias Becker

    „Was verstehst du unter Erinnerungskultur?‘“, „Finden Sie, Erinnerungskultur funktioniert?“, „Sollte Gedenken stärker über digitale Medien geschehen?“ – das waren Fragen einer Podiumsdiskussion in der Kemptener Allgäuhalle. Unter dem Motto „Erinnerungskultur – wohin?“ hatte Dr. Veronika Heilmannseder Professor Dr. Jens-Christian Wagner eingeladen. Dieser ist unter anderem Historiker und Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Im Rahmen der Ausstellung „Butter. Vieh. Vernichtung“ sprachen die beiden Experten mit dem Publikum über den heutigen Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Jens-Christian Wagner störte sich dabei allerdings an der gebräuchlichen Formulierung „Erinnerungskultur“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden