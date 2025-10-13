„Die Frage ist nicht ob, sondern wie“: Historiker spricht über das Erinnern an die NS-Zeit

„Was verstehst du unter Erinnerungskultur?‘“, „Finden Sie, Erinnerungskultur funktioniert?“, „Sollte Gedenken stärker über digitale Medien geschehen?“ – das waren Fragen einer Podiumsdiskussion in der Kemptener Allgäuhalle. Unter dem Motto „Erinnerungskultur – wohin?“ hatte Dr. Veronika Heilmannseder Professor Dr. Jens-Christian Wagner eingeladen. Dieser ist unter anderem Historiker und Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Im Rahmen der Ausstellung „Butter. Vieh. Vernichtung“ sprachen die beiden Experten mit dem Publikum über den heutigen Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Jens-Christian Wagner störte sich dabei allerdings an der gebräuchlichen Formulierung „Erinnerungskultur“.
Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden