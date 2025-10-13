Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle „Die Frage ist nicht ob, sondern wie“: Historiker spricht über das Erinnern an die NS-Zeit

Wie viel Erinnerung braucht die Zukunft? Damit beschäftigt sich der Historiker Jens-Christian Wagner bei einer Podiumsdiskussion in der Allgäuhalle Kempten.