Polizeihubschrauber kreist über Sankt Mang - das ist der Grund

Ein Hubschrauber der Polizei hat am Donnerstagabend seine Kreise über dem Kemptner Stadtteil Sankt Mang gezogen. Der Grund: Laut Pressesprecherin erhielt die Polizei Kempten gegen 20.30 Uhr einen Anruf. Ein Mann schilderte, eine Person mit Waffe gesehen zu haben. Details über die Person gibt es derzeit nicht.

Polizei sucht unbekannte Person mit Waffe in Kempten

Eine großangelegte Fahndung war die Folge. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Kempten, unterstützt von der Bundespolizei, waren vor Ort - zudem besagter Hubschrauber.

Gefunden werden konnte die Person mit der Waffe bisher nicht. Allerdings gingen seither auch keine weiteren Mitteilungen mit etwaigen Hinweisen bei der Polizei ein.

