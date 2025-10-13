Sing- und Musikschule empfängt hohen Besuch

Die Sing- und Musikschule konnte Professor Joachim Reinhuber, Pianist und Klavierprofessor aus Kingsville (Texas), für zwei Tage nach Kempten locken und seine musikalische Expertise sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch dem Kemptener Publikum zur Verfügung stellen. Zum Auftakt gab Professor Reinhuber im „Schönen Saal“ einen Klavierabend, bei dem er Werke von Bach, Schubert und Beethoven interpretierte. Das begeisterte Publikum spendete dabei über 450 Euro an den Förderverein der Musikschule. Am zweitägigen Workshop durften zehn Klavierschüler der Musikschule teilnehmen und wertvolle neue Impulse fürs weitere Üben und Musizieren mitnehmen. Im Abschlussvorspiel präsentierten sie am Freitagnachmittag ein schönes und abwechslungsreiches Programm mit den Werken, die im Kurs bearbeitet wurden.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!