Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Mit bis zu 180 km/h durch Kempten - junger Raser wird hart bestraft

Berufung vor dem Landgericht

Mit bis zu 180 km/h durch Kempten - junger Raser wird hart bestraft

Ein junger Oberallgäuer ließ sich schon viel zuschulden kommen. Bewährungsstrafen und ein Arrest beeindruckten ihn nicht. Die Richterin zieht Konsequenzen.
Von Kerstin Futschik
    • |
    • |
    • |
    Der 20-Jährige raste im Dezember 2024 bei einer Verfolgungsjagd mit bis zu 180 km/h durch Kempten.
    Der 20-Jährige raste im Dezember 2024 bei einer Verfolgungsjagd mit bis zu 180 km/h durch Kempten. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolfoto)

    „Ich hab‘ mit meinem Leben nicht viel angestellt“, sagte jüngst ein 20-jähriger Angeklagter vor dem Landgericht Kempten. Der Berufungsverhandlung waren gleich mehrere Straftaten vorausgegangen: Im November vergangenen Jahres war der damals 19-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Unfallflucht zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Woche Arrest verurteilt worden. Bereits einen Monat später raste er ohne Fahrerlaubnis durch Kempten und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Danach beleidigte er einen Polizisten im Chat gegenüber einem Freund. Und kurz nachdem er aus dem Arrest zurück war, setzte er sich noch zweimal ohne Führerschein hinters Steuer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden