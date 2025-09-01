Mann geht mit Messer auf 42-Jährigen los und entreißt ihm die Tasche

In Kempten ist es in den frühen Morgenstunden des Montags zu einem schweren Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter sein Opfer mit einem Messer attackiert und floh anschließend mit dessen Tasche.
Raubüberfall in Kempten
