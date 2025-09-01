Icon Menü
Raubüberfall in Kempten: Mann geht mit Messer auf Opfer los und entreißt ihm die Tasche

Raubüberfall in Kempten

Mann geht mit Messer auf 42-Jährigen los und entreißt ihm die Tasche

Ein 42-Jähriger ist in Kempten mitten in der Nacht Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Der Täter ging mit einem Messer auf ihn los – und hatte zunächst Erfolg.
Von Allgäuer Zeitung
    Mit einem Messer ging der Angreifer auf sein Opfer in Kempten los.
    Mit einem Messer ging der Angreifer auf sein Opfer in Kempten los. Foto: Paul Zinken, dpa (Symbolbild)

    In Kempten ist es in den frühen Morgenstunden des Montags zu einem schweren Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter sein Opfer mit einem Messer attackiert und floh anschließend mit dessen Tasche.

