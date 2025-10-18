Icon Menü
Sänger Thomas Wohlfahrt steht seit 35 Jahren auf der Bühne und gibt in Wildpoldsried Jubiläumskonzert

Jubiläumskonzert in Wilpoldsried

Viel passiert in 35 Jahren: Pop-Sänger Thomas Wohlfahrt blickt zurück

Seit 35 Jahren steht Sänger Thomas Wohlfahrt auf der Bühne. Ein Auftritt in einer TV-Casting-Show machte ihn berühmt. Er kennt aber auch die Schattenseiten.
Von Harald Holstein
    Hat als Musiker und Sänger viel erlebt: Thomas Wohlfahrt. Foto: Harald Holstein

    Alles begann mit „Summer of 69“. Mit diesem Song von Bryan Adams stieg Thomas Wohlfahrt als Gitarrist und Sänger bei einer Coverband aus Ottobeuren ein. Acht Jahre lang war der gebürtige Kemptener mit der Formation auf Dorffesten und Motorradtreffen unterwegs und festigte seine Leidenschaft für Musik und Gesang. 35 Jahre ist der Einstieg in seine Bühnenkarriere jetzt her, und Thomas Wohlfahrt möchte ihn mit einem Jubiläumskonzert am 26. Oktober im Kultiviert-Saal in Wildpoldsried gebührend feiern.

