Viel passiert in 35 Jahren: Pop-Sänger Thomas Wohlfahrt blickt zurück

Alles begann mit „Summer of 69“. Mit diesem Song von Bryan Adams stieg Thomas Wohlfahrt als Gitarrist und Sänger bei einer Coverband aus Ottobeuren ein. Acht Jahre lang war der gebürtige Kemptener mit der Formation auf Dorffesten und Motorradtreffen unterwegs und festigte seine Leidenschaft für Musik und Gesang. 35 Jahre ist der Einstieg in seine Bühnenkarriere jetzt her, und Thomas Wohlfahrt möchte ihn mit einem Jubiläumskonzert am 26. Oktober im Kultiviert-Saal in Wildpoldsried gebührend feiern.

