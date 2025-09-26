Scaltel-Gruppe wächst und erweitert Standort

Ein Tyrannosaurus Rex steht im Foyer des Firmensitzes von Scaltel in Waltenhofen. Das ausgestorbene Urtier soll daran erinnern, dass man die Veränderungen seiner Zeit nicht verpassen sollte. Viel spricht dafür, dass dem Oberallgäuer IT-Dienstleister diese Anpassungen gelungen sind, denn im Gegensatz zu dem Urtier, das in Miniaturgröße aus Asien geliefert wurde, ist das Scaltel-Firmengebäude in den vergangenen Jahren so stetig gewachsen wie die Mitarbeiterzahl: 300 Menschen arbeiten heute an den Standorten Waltenhofen (Allgäu), Wiesbaden und Neuss – hinzu kommen über 40 Auszubildende.

Scaltel in Waltenhofen: Schutz für Datenströme von mittelständischen Unternehmen

Das Oberallgäuer Unternehmen überwacht unter anderem die Datenströme von mittelständischen Firmen, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und von öffentlichen Auftraggebern. Dabei gehe es unter anderem um den Schutz vor Cyberangriffen. Zudem profitiert Scaltel davon, dass Unternehmen Dienstleistungen im IT-Betrieb aufgrund des Fachkräftemangels an Spezialisten auslagern.

So ist aus den Anfängen 1992 in einer kleinen Garage in Waltenhofen ein führendes Mittelstandsunternehmen in Deutschland geworden. Die Firmengruppe betreut heute weltweit Kunden in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Deswegen hat das Unternehmen gerade drei Millionen Euro in den Standort investiert.

Icon vergrößern Der Firmensitz von Scaltel in Waltenhofen wurde modernisiert und ausgebaut. Drei Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Firmensitz von Scaltel in Waltenhofen wurde modernisiert und ausgebaut. Drei Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. Foto: Ralf Lienert

„Wir haben immer investiert, was wir verdient haben“, sagt Joachim Skala. Das starke Wachstum der vergangenen Jahre habe es notwendig gemacht, die Büro- und Laborflächen am Hauptsitz in Waltenhofen deutlich zu erweitern. Zudem sind moderne Meetingbereiche entstanden, auch Rechenzentren und die Lehrwerkstatt für Auszubildende wurden modernisiert und ausgebaut. Im Rahmen der Veranstaltung „Tech Update“ wird die Geschäftserweiterung am Freitag eingeweiht. Der Ausbau sei eine Investition in die Zukunft des Standorts und ein starkes Bekenntnis zur Region, erklärt Skala.

Umsatz von 72 Millionen Euro

Die Gruppe umfasst vier Unternehmen: die Scaltel GmbH & Co. KG, die Scaltel Smart Building GmbH, die Scalcom GmbH sowie die SNS Systems GmbH. Gemeinsam erzielten sie im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 72 Millionen Euro. Auch im Geschäftsjahr 2025 setzte das Unternehmen durch Aufträge in den Bereichen IT-Security und IT-Services sein Wachstum fort. Den Rekordwert von über zehn Millionen Euro beim Auftragseingang verzeichnete die gesamte Unternehmensgruppe im Juli.

Icon vergrößern Beim Umbau sind neue Büroflächen und Konferenzräume entstanden. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Umbau sind neue Büroflächen und Konferenzräume entstanden. Foto: Ralf Lienert

Neben technischem Know-how und IT-Systemen, die einfach funktionieren, sieht Skala einen Schlüssel zum Erfolg in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Kunden: „Uns ist es wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen.“ Trotz des Wachstums habe sich die Arbeitsweise des Unternehmens nicht verändert, sagt Skala.

„Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen vor Ort an“, sagt Skala. Deswegen setze man auf eine enge, regionale Betreuung seiner Kunden „Wir kommen auch noch zum persönlichen Gespräch vorbei – oder nehmen die Computer mit, wenn es nötig wird.“ Weil die Kunden den persönlichen Kontakt schätzen, kommt ein Großteil der begleiteten Unternehmen aus der Region. Für seine deutschen Kunden betreut Scaltel aber mittlerweile weltweit mehrere hundert Standorte im Ausland.

IT-Sicherheit wird immer wichtiger

Die Herausforderungen für die Netz-Sicherheit sei in den vergangenen Jahren gewachsen und die Bedrohung durch Cyberkriminelle durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) gestiegen, erklärt der Geschäftsführer. Gelingt es einem Angreifer, in das System eines Unternehmens oder einer Behörde einzudringen, kann er viel Schaden anrichten: Zerstörung der Software, Spionage, Manipulation, Datendiebstahl, Erpressung.

Von mehr als 300 Beschäftigten bei Scaltel kümmern sich 100 um das Thema Sicherheit. Über 200 Millionen Meldungen über sicherheitsrelevante Ereignisse in den betreuten Computer-Systemen gehen pro Jahr bei Scaltel ein – Tendenz stark steigend. Allein, um diese enorme Zahl bewältigen zu können, muss das Unternehmen mit der Unterstützung von KI reagieren, erklärt Skala.

Dem Fachkräftemangel in der IT-Branche begegnet das Unternehmen durch eine konsequente Ausbildungsarbeit: Seit der Gründung hat SCALTEL knapp 1000 IT-Expertinnen und -Experten ausgebildet – viele davon seien heute noch Teil des Teams, erklärt Skala. Die Ausbildungsquote liegt heute mit rund 18 Prozent deutlich über dem Branchenschnitt.