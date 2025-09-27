Digitalminister fordert im Allgäu „Mut-Bürger“ und „Wirtschaftswundermentalität“

Künstliche Intelligenz, Schutz von Netzwerken und Datensouveränität – Diese Themen standen im Mittelpunkt des „Tech Update“ des Unternehmens Scaltel in Waltenhofen. 150 Vertreter von Mittelstand, Industrie, öffentlichem Sektor und Gesundheitswesen informierten sich über aktuelle Trends und Entwicklungen der IT-Sicherheit. Bei der Veranstaltung, zu der auch Bayerns Digitalminister Fabian Mehring gekommen war, wurde auch das neue Scaltel-Firmengebäude feierlich eröffnet.

