Scaltel in Waltenhofen wächst: Digitalminister Fabian Mehring kommt zur Eröffnung

„Tech Update“ bei Scaltel in Waltenhofen

Digitalminister fordert im Allgäu „Mut-Bürger“ und „Wirtschaftswundermentalität“

Die Scaltel-Gruppe investiert über drei Millionen Euro am Standort in Waltenhofen. Zur Eröffnung des Firmengebäudes kommt auch Digitalminister Fabian Mehring.
Von Michael Mang
    „Wirtschaftswundermentalität“ forderte Digitalminister Fabian Mehring bei der Fachtagung „Tech Updat“ der Scaltel-Unternehmensgruppe in Waltenhofen.
    „Wirtschaftswundermentalität“ forderte Digitalminister Fabian Mehring bei der Fachtagung „Tech Updat“ der Scaltel-Unternehmensgruppe in Waltenhofen. Foto: Ralf Lienert

    Künstliche Intelligenz, Schutz von Netzwerken und Datensouveränität – Diese Themen standen im Mittelpunkt des „Tech Update“ des Unternehmens Scaltel in Waltenhofen. 150 Vertreter von Mittelstand, Industrie, öffentlichem Sektor und Gesundheitswesen informierten sich über aktuelle Trends und Entwicklungen der IT-Sicherheit. Bei der Veranstaltung, zu der auch Bayerns Digitalminister Fabian Mehring gekommen war, wurde auch das neue Scaltel-Firmengebäude feierlich eröffnet.

