Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Schützengau Allgäu 100 Jahre Jubiläum mit Umzug bei der Allgäuer Festwoche.

„Wir müssen zusammenhalten“

100 Jahre Schützengau Allgäu: Großer Umzug zur Allgäuer Festwoche

Der Schützengau Allgäu feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Umzug am kommenden Wochenende. Wie der Verein zu seinen heutigen 9000 Mitgliedern kam.
Von Franziska Jahn
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Preisverleihung des Schützengau Allgäu im Jahr 1952.
    Bei einer Preisverleihung des Schützengau Allgäu im Jahr 1952. Foto: Archiv Schützengau Allgäu

    In der Nähe einer Zielscheibe geht ein junger Bursche in Deckung. Dann schießt ein Schütze aus 120 Metern Entfernung mit scharfer Munition auf das Ziel. Nach dem Schuss kommt der Junge, ein sogenannter Standzieler, aus seinem Versteck, um das Ergebnis des Treffers von der Zielscheibe abzulesen. Auf einem Schild hält er das Ergebnis schließlich in die Höhe, damit der Schütze es lesen kann. So lief das Schießtraining in den 1920ern in vielen Allgäuer Schützenvereinen ab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden