Schulen und Leerstände in Kempten: Welche Themen die Kemptener bewegen

Welche Themen bewegen die Kemptenerinnen und Kemptener?

Sorgen um Schulen und Leerstand

Kemptener diskutierten bei der Versammlung der Stiftsstadtfreunde über wichtige Projekte in der Innenstadt. Dabei rückt auch das ehemalige Kreiskrankenhaus und der „Grüne Kasten“ in den Fokus.
Von Michael Mang
    •
    •
    •
    Wie geht es mit dem „Grünen Kasten“, dem Schulgebäude in der Fürstenstraße weiter. Darüber diskutierten die Stiftststadtfreunde bei ihrer Versammlung.
    Wie geht es mit dem „Grünen Kasten“, dem Schulgebäude in der Fürstenstraße weiter. Darüber diskutierten die Stiftststadtfreunde bei ihrer Versammlung. Foto: Ralf Lienert

    Sparkassen-Quartier, Haus Hochland und der neue ÖPNV – Ein Gedankenaustausch zu aktuellen Themen stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Stiftsstadtfreunde Kempten. Die Vorsitzende Ilse Roßmanith-Mitterer hatte verschiedene Referenten von Stadtverwaltung, Sozialbau, Kemptener Verkehrsbetrieben und Sparkasse eingeladen, die den Mitgliedern Rede und Antwort standen. Der Verein sieht sich als Interessenvertretung der Bewohner der Stiftsstadt und verfolgt das Ziel, den historischen Charakter des Stadtteils zu wahren. Eine Übersicht über die wichtigsten Themen des Abends:

