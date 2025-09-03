„Ist es wichtig, mit welchem Finger ich mich melde?“: Was Vorschulkinder vor dem Schulstart beschäftigt

Die einen freuen sich auf die Sommerferien - bei anderen steigt nun endgültig die Nervosität: Für etwa 2000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Kempten und Oberallgäu beginnt am 16. September eine neue Lebensphase. Wir haben Vorschulkinder der Kita St. Michael in Wildpoldsried gefragt, welche Fragen und Vorstellungen zur Einschulung sie derzeit beschäftigen. Ihre künftige Lehrerin, die Wildpoldsrieder Schulleiterin Alexandra Hubich, hat darauf geantwortet. Zwar gestalten Lehrkräfte den Schulalltag unterschiedlich. Doch auch für Kinder aus anderen Orten dürfte sich so manche Frage klären.
Schulstart im Oberallgäu
