Bald wieder Wehrdienst: So reagieren junge Allgäuer auf den Militär-Fragebogen

Wie schätzen Sie Ihre Muskelkraft ein? Fiel es Ihnen während der Schulzeit leicht, sich von Lehrkräften zurechtweisen zu lassen? Fragen wie diese sollen 18-jährige Männer künftig beantworten und so Aufschluss über Einstellung und Tauglichkeit fürs Militär liefern. Der Fragebogen ist Teil des neuen Wehrdiensts nach dem sogenannten schwedischen Modell, das das Kabinett der Bundesregierung für den nun gefassten Gesetzentwurf zum Vorbild nahm. Wie junge Menschen aus der Region auf die Debatte blicken:
Gesetzentwurf des Bundes
