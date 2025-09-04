Icon Menü
Sehen junge Allgäuer den neuen Wehrdienst als notwendige Pflicht oder Einschränkung ihrer Freiheit?

Gesetzentwurf des Bundes

Bald wieder Wehrdienst: So reagieren junge Allgäuer auf den Militär-Fragebogen

Zur Bundeswehr oder nicht? Dieser Frage müssen sich junge Männer aus der Region wieder stellen. Zwischen der Furcht um die Freiheit und einer „Notwendigkeit“.
Von Laura Wiedemann
    Im Moment können sich Menschen für einen Freiwilligen Wehrdienst eigenständig bei der Bundeswehr melden. Dieser dauert mindestens sieben und höchstens 23 Monate.
    Foto: Axel Heimken, dpa/privat (2)

    Wie schätzen Sie Ihre Muskelkraft ein? Fiel es Ihnen während der Schulzeit leicht, sich von Lehrkräften zurechtweisen zu lassen? Fragen wie diese sollen 18-jährige Männer künftig beantworten und so Aufschluss über Einstellung und Tauglichkeit fürs Militär liefern. Der Fragebogen ist Teil des neuen Wehrdiensts nach dem sogenannten schwedischen Modell, das das Kabinett der Bundesregierung für den nun gefassten Gesetzentwurf zum Vorbild nahm. Wie junge Menschen aus der Region auf die Debatte blicken:

