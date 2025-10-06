„Ohne die Treffen hätte ich das nicht so lange geschafft“

Krankheit kann isolieren, überfordern. Helfen kann dagegen der Austausch in Selbsthilfegruppen. Und sie leisten noch viel mehr. Allein in Kempten und im Oberallgäu gibt es über 70 solcher Gruppen. Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Kempten dient als Wegweiser für Suchende, Anlaufstelle für Neugründungen und auch als Ort für Treffen. Sie gibt es seit 15 Jahren, nun hat sie neue Räume am Rathausplatz 14 bezogen. Warum solche Gruppen wichtig sind, berichten hier aktive Mitglieder.
Selbsthilfegruppen Allgäu
