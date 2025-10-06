Icon Menü
Selbsthilfegruppen im Allgäu: „Wir teilen Erfahrung, Kraft und Hoffnung – nicht Ratschläge“

Selbsthilfegruppen Allgäu

„Ohne die Treffen hätte ich das nicht so lange geschafft“

Sie vermittelt seit 15 Jahren Selbsthilfegruppen, nun ist die Kontaktstelle Kempten umgezogen. Drei Aktive erklären, warum das Angebot so wichtig ist.
Von Bastian Hörmann
    Krankheit kann isolieren, auch Angehörige. Selbsthilfegruppen wirken dem entgegen. Die Kemptener Kontaktstelle vermittelt Gruppen und hilft bei Gründungen – seit 15 Jahren. Nun hat sie größere Räume bezogen.
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Krankheit kann isolieren, überfordern. Helfen kann dagegen der Austausch in Selbsthilfegruppen. Und sie leisten noch viel mehr. Allein in Kempten und im Oberallgäu gibt es über 70 solcher Gruppen. Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Kempten dient als Wegweiser für Suchende, Anlaufstelle für Neugründungen und auch als Ort für Treffen. Sie gibt es seit 15 Jahren, nun hat sie neue Räume am Rathausplatz 14 bezogen. Warum solche Gruppen wichtig sind, berichten hier aktive Mitglieder.

