Die evangelische Kirche muss sparen: Werden deshalb bald Allgäuer Kirchengebäude verkauft?

Die evangelische Kirche muss sparen – und das trifft auch Kempten. Von einem „Jahr der Entscheidungen“ sprach der bayerische Landesbischof Christian Kopp zu Jahresbeginn. Was das für die sechs Pfarrgemeinden in Kempten bedeutet, damit befassen sich seither deren Vertreterinnen und Vertreter, engagierte Gläubige und Mitarbeitende des Dekanats, erzählt Dekanin Dorothee Löser. Sie ist ebenfalls Teil des sogenannten Visionsprozesses. Es gehe um die Frage: „Wie wollen wir Kirche der Zukunft sein?“ Die Sorge, dass Kirchengebäude sogar verkauft werden könnten, treibt indes manche Menschen in der Stadt um.

Anderswo werden Kirchen fürs Klettern genutzt

Er fürchte konkret um die Zukunft der Markuskirche in Thingers, teilte ein Leser unserer Redaktion mit. Jedes der 123 Bauwerke des Dekanats von Obergünzburg bis Lindau stehe auf dem Prüfstand, sagt Löser: „Doch der Verkauf von Kirchen ist die letzte Option.“ Wie viele Gotteshäuser in Bayern, sei auch die Markuskirche in den 1960/70er Jahren erbaut worden. Der Immobilienbestand der evangelischen Landeskirche habe sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verdoppelt. Doch: Die Mitglieder schwinden. In der Realität bedeute das in manchen Fällen, sagt Löser, dass für einen Gottesdienst pro Woche die Kirche geheizt und instand gehalten werden muss, was freilich koste.

Nun gehe es also darum, Kirche neu mit Leben zu füllen. In den Niederlanden würden Kirchen zum Beispiel in Teilen als Kletterhallen oder Vintage-Märkte genutzt. Anderswo in Deutschland vermieten Landeskirchen ihre Räume für Tagungen und Kongresse. Letzteres sei auch in Kempten denkbar, sagt Löser, aber: „Die Werte unserer Mieter müssen mit unseren christlichen Werten vereinbar sein.“ Sie könne sich zum Beispiel ein offenes, einladendes Konzept vorstellen, bei dem Kirchengebäude als kühle Treffpunkte an Hitzetagen zur Verfügung stehen.

Dorothee Löser ist Dekanin in Kempten. Foto: Matthias Becker

Das soziale Umfeld im jeweiligen Stadtteil und die Meinungen der Gemeindemitglieder müssten freilich Teil des Prozesses sein. Löser sagt: „Wir öffnen uns jetzt weiter. Das ist auch eine große Chance.“ Während einer früheren Tätigkeit in Freising habe sie schon einmal eine Renovierung begleitet, erzählt Löser: „Es war spannend zu sehen, wie viele Menschen sich dabei eingebracht haben, die sonst nicht mehr oder nur selten aktiv waren.“ Für viele Menschen sei Kirche Heimat und mit Erinnerungen verbunden etwa an Taufen oder Hochzeiten.

Change-Manager ist in Kempten im Einsatz

In Kempten mache sie die Erfahrung, dass Menschen sich der Kirche wieder zuwenden, wenn wichtige Lebensereignisse wie Geburt oder Heirat anstehen. Austritte verzeichne die evangelische Gemeinschaft hingegen zunehmend, wenn sich Menschen nicht mehr mit einer großen Volkskirche identifizieren können oder Ausgaben für die Kirchensteuer sparen wollen. Dass Menschen ihr Glaube weniger wichtig ist oder sie weniger spirituell leben, sei selten ein Austrittsgrund.

Für den Visionsprozess ist seit Kurzem auch ein Veränderungs-Manager im Einsatz. Auch Architekten und Bauingenieure sollen mit an den Tisch. Das Ziel ist klar vorgegeben, sagt Löser: „In den nächsten zehn Jahren müssen wir vorankommen.“ Sie hoffe, dass durch die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen, auch neue Menschen zu der Gemeinschaft in Kempten stoßen.

Die sechs Gemeinden der evangelischen Kirche in Kempten sind die Christuskirche (Süd-Osten von Kempten, Durach, Sulzberg und Oy-Mittelberg), die Gemeinde in Waltenhofen, die Johanneskirche (Süd-Westen von Kempten, Buchenberg, Wiggensbach), die Markuskirche (Nord-Westen von Kempten, Altusried), die Matthäuskirche (Nord-Osten von Kempten, Betzigau, Wildpoldsried) und die St.-Mang-Kirche (Kemptener Zentrum und zuständig für Lauben, Haldenwang, Dietmannsried).