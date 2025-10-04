Premiere: Landestheater Schwaben eröffnet neue Spielzeit im Altusrieder Theaterkästle

Mit einer Neuerung startet die Spielzeit 2025/26 im Altusrieder Theaterkästle: Das Landestheater Schwaben (LTS) aus Memmingen zeigt zum Auftakt fünf Mal seinen Zwei-Personen-Krimi „Rufmord“, der im Oktober 2024 auf der Memminger Studiobühne Premiere feierte. In den Genuss der Vorführungen kommen freilich nur Abonennten, teilt Theaterkästle-Vorsitzender Wolfgang Hauke mit.
Neue Spielzeit im Theaterkästle
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden