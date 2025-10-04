Premiere: Landestheater Schwaben eröffnet neue Spielzeit im Altusrieder Theaterkästle

Icon Menü
Theaterkästle in Altusried: Was in der neuen Spielzeit 25/26 geboten ist
Von Michael Dumler
    Das Landestheater Schwaben ist in der Spielzeit 2025/26 erstmals im Theaterkästle Altusried zu Gast: Der Krimi „Rufmord“ mit Julia Schmalbrock und Michael Naroditski eröffnet die neue Saison.
    Das Landestheater Schwaben ist in der Spielzeit 2025/26 erstmals im Theaterkästle Altusried zu Gast: Der Krimi „Rufmord“ mit Julia Schmalbrock und Michael Naroditski eröffnet die neue Saison. Foto: Jürgen Bartenschlager/LTS

    Mit einer Neuerung startet die Spielzeit 2025/26 im Altusrieder Theaterkästle: Das Landestheater Schwaben (LTS) aus Memmingen zeigt zum Auftakt fünf Mal seinen Zwei-Personen-Krimi „Rufmord“, der im Oktober 2024 auf der Memminger Studiobühne Premiere feierte. In den Genuss der Vorführungen kommen freilich nur Abonennten, teilt Theaterkästle-Vorsitzender Wolfgang Hauke mit.

