Streit am Forum Allgäu gestern (26.8.2025): Mädchen greift Bekannte an und schlägt ihr Handtasche in Bauch

August-Fischer-Platz in Kempten

Streit am Forum Allgäu: 15-Jährige löst Polizeieinsatz aus

Eine 15-Jährige hat bei einem Streit am Montag vor dem Forum Allgäu in Kempten eine Bekannte angegriffen. Daraufhin rückte die Polizei an.
Von Allgäuer Zeitung
    Eine 15-Jährige hat am Montag, 25.8.2025, eine 16-Jährige auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu angegriffen.
    Eine 15-Jährige hat am Montag, 25.8.2025, eine 16-Jährige auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu angegriffen. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Eine 15-Jährige hat am Montag, 25.8.2025, eine 16-Jährige auf dem August-Fischer-Platz am Forum Allgäu in Kempten attackiert. Die beiden Jugendlichen waren laut Polizei in Streit geraten.

    Das jüngere Mädchen kratzte nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag, 25.8.2025, das ältere. Die 15-Jährige schlug der 16-jährigen Bekannten zudem eine Handtasche gegen den Bauch.

    Mädchen greift Bekannte vor dem Forum Allgäu in Kempten an

    Warum die beiden Jugendlichen vor dem Forum Allgäu aneinandergeraten waren, ist bislang unklar. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 16-Jährige, die aber unverletzt blieb.

    Die Polizei wertet den Angriff dennoch als gefährliche Körperverletzung.

