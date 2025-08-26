Streit am Forum Allgäu: 15-Jährige löst Polizeieinsatz aus

Eine 15-Jährige hat am Montag, 25.8.2025, eine 16-Jährige auf dem August-Fischer-Platz am Forum Allgäu in Kempten attackiert. Die beiden Jugendlichen waren laut Polizei in Streit geraten.

Das jüngere Mädchen kratzte nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag, 25.8.2025, das ältere. Die 15-Jährige schlug der 16-jährigen Bekannten zudem eine Handtasche gegen den Bauch.

Mädchen greift Bekannte vor dem Forum Allgäu in Kempten an

Warum die beiden Jugendlichen vor dem Forum Allgäu aneinandergeraten waren, ist bislang unklar. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 16-Jährige, die aber unverletzt blieb.

Die Polizei wertet den Angriff dennoch als gefährliche Körperverletzung.

