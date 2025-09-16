Techniker nehmen Wasserstoff unter die Lupe

Mit seinem Forschungsansatz zur energetischen Versorgung eines Schulgebäudes auf der Basis von Wasserstoff (H 2 ) errang ein interdisziplinäres Team der Technikerschule Allgäu erneut einen Spitzenplatz beim diesjährigen Wettbewerb „H 2 @school“.

„Unter Anwendung der Schlüsselkomponenten eines H2-Versorgungssystems, wie zum Beispiel Elektrolyseur, Brennstoffzelle, Leitsystem und Sicherheitsausrüstung, sollte ausreichend Strom und Wärme für das Gebäude erzeugt werden“, erläuterte Alexander Masieri, Teamleiter und Dozent, die Aufgabenstellung. Dabei sei es wichtig, die Architektur des Gebäudes, wirtschaftliche und ökologische Aspekte, sowie die CO 2 -Bilanz und Kostenfaktoren zu berücksichtigen. Ein Gesamtwirkungsgrad von 70 bis 85 Prozent bei der Strom- und Wärmeerzeugung wäre auf diesem Wege möglich.

Die Beschäftigung mit Zukunftstechnologien ist ein wesentlicher Bestandteil im Weiterbildungsprogramm der Technikerschule Allgäu. Belohnt wurde dieses Engagement der Studierenden und Dozenten durch die Verleihung einer Urkunde des Bayerischen Wirtschaftsministeriums im Rahmen einer Feier an der Technischen Hochschule Regensburg.

Auch im gerade gestarteten Schuljahr 2025/26 wird die TSA wieder mit einem vertieften Konzept am Wettbewerb teilnehmen.

