Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Einkaufen für Arme: In der Schlange vor dem Tafelladen Sankt Mang in Kempten

Armut in Kempten

Azubis, Familien, Senioren: Mit diesen Menschen wartet unser Autor vor dem Tafelladen

Immer mehr Menschen in Kempten sind auf günstige Lebensmittel angewiesen. Wer mit ihnen ansteht, erfährt ihre Geschichten. Unser Autor hat sie aufgeschrieben.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Packen im Tafelladen Sankt Mang an, um anderen zu helfen (von links): Rosmarie Hirnigl, Karola Rauch, Karl Weiß, Marianne Siegert und Theresia Weiß. Was sie dabei erleben, beschäftigt sie oft noch länger.
    Packen im Tafelladen Sankt Mang an, um anderen zu helfen (von links): Rosmarie Hirnigl, Karola Rauch, Karl Weiß, Marianne Siegert und Theresia Weiß. Was sie dabei erleben, beschäftigt sie oft noch länger. Foto: Ralf Lienert

    Es ist kalt geworden. Weil er eine warme Jacke brauchte, ist es nun zum Monatsende finanziell knapp, sagt er. Und so steht der 25-jährige Azubi mal wieder vor dem Tafelladen in Sankt Mang. Zusammen mit anderen, jeder und jede mit einer eigenen Geschichte. Solche Geschichten, sagt Tafel-Koordinator Markus Wille vom Roten Kreuz, gibt es immer mehr. Und damit immer mehr Menschen, die auf die Kemptener Tafelläden angewiesen sind. Weniger wurden es eigentlich noch nie, sagt Wille: „Es kommt ja auch eine Krise nach der anderen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden