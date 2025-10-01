Azubis, Familien, Senioren: Mit diesen Menschen wartet unser Autor vor dem Tafelladen

Es ist kalt geworden. Weil er eine warme Jacke brauchte, ist es nun zum Monatsende finanziell knapp, sagt er. Und so steht der 25-jährige Azubi mal wieder vor dem Tafelladen in Sankt Mang. Zusammen mit anderen, jeder und jede mit einer eigenen Geschichte. Solche Geschichten, sagt Tafel-Koordinator Markus Wille vom Roten Kreuz, gibt es immer mehr. Und damit immer mehr Menschen, die auf die Kemptener Tafelläden angewiesen sind. Weniger wurden es eigentlich noch nie, sagt Wille: „Es kommt ja auch eine Krise nach der anderen.“
Armut in Kempten
