25 Jahre Kemptener Tanzherbst: „Wir wollen das Publikum auch mit Neuem konfrontieren“

Seit 25 Jahren sind Sie künstlerischer Leiter des Kemptener Tanzherbstes: Inwiefern hat sich Ihre Vision des Festivals über die Jahre verändert?

RICHARD KLUG: Ich liebe den Tanzherbst nach wie vor und freue mich über jedes Strahlen, welches das Festival hervorbringt. Dafür investiere ich viel Zeit und Engagement. Der Tanzherbst darf durch außergewöhnliche Performances glänzen, sodass er das Publikum begeistert. Seit einigen Jahre präsentieren wir immer wieder Eigenproduktionen, wie in diesem Jahr zur Eröffnung mit „Brainwalkers“. Die Vielfalt im zeitgenössischen Tanz ist groß, die einem alle Türen offen hält.

