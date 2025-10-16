Spiegel der Gesellschaft: Stück „Brainwalkers“ eröffnet Kemptener Tanzherbst

Musik füllt den Raum und lässt den Boden leicht vibrieren. Vier Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich im lichtdurchfluteten Probenraum des Kari-Tanzhauses in Kempten. Sie sprechen mit ihrem Körper – mit Mimik und Gestik. Jeder Schritt, jede Drehung, jeder Sprung steckt voller Präzision. Und doch feilen sie noch an Details. „Brainwalkers“ heißt ihre Performance, die am Samstag, 18. Oktober, im Stadttheater den 25. Kemptener Tanzherbst eröffnet.

