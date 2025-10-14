Nächtliche Raser Obwohl Anwohner nachts nicht schlafen können: Tempolimit auf der A7 bei Lenzfried kommt nicht

Lauter Straßenverkehr in der Nacht stört Anwohner etwa im Stadtteil Lenzfried. Doch die Voraussetzungen für ein Tempolimit sind nicht erfüllt – sagt die Autobahngesellschaft.