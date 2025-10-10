Icon Menü
20 Jahre Theater Ferdinande in Kempten: Die Figurenspielerinnen sprechen über ihre jahrelange Erfahrung

Figurentheater in Kempten

20 Jahre Theater Ferdinande: Ihre Bühne gibt der Fantasie ihren Spielraum

Sie lassen Märchenfiguren tanzen und Tiere sprechen – und das seit 20 Jahren. Anke Leupold und Elke Gehring sprechen über die Kunst des Figurenspiels und ihre Leidenschaft.
Von Azaria Kretzinger
    • |
    • |
    • |
    Anke Leupold (links) und Elke Gehring mit ihren Figuren aus ihrem Stück zum Märchen „Hans im Glück“.
    Anke Leupold (links) und Elke Gehring mit ihren Figuren aus ihrem Stück zum Märchen „Hans im Glück“. Foto: Azaria Kretzinger

    „Diese Momente sind einfach magisch“, sagt Anke Leupold und lächelt. Denn wenn der letzte Ton verklingt, wird es still im Raum. Nach den Vorstellungen sitzen die Kinder meist reglos da – mit offenen Mündern und leuchtenden Augen. Ein kurzer Augenblick, in dem sie aus der Fantasiewelt zurück in die Wirklichkeit kommen. Genau das ist der Moment, den Anke Leupold und ihre Kollegin Elke Gehring so lieben.

