Theatergruppe „Bühnentaucher“ zeigt „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke

Seit fast einem Jahr bereiten sich die „Bühnentaucher“ auf ihre neue Premiere vor. Dieses Mal haben sie sich den mehrfach ausgezeichneten Kinderbuchklassiker „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke vorgenommen. Der im Jahr 2000 erschienene Jugendroman wird ab 18. Oktober mit großer Besetzung in der Dachkammer des Stadtjugendrings aufgeführt. Dabei wirken nicht nur 14 Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren mit. Auch sieben Erwachsene verkörpern das umfangreiche Personal der aufregenden Geschichte, die in Venedig angesiedelt ist.

