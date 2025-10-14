Icon Menü
Theatergruppe Bühnentaucher zeigt in Kempten „Herr der Diebe" von Cornelia Funke

Kinderbuchklassiker auf Bühne

Theatergruppe „Bühnentaucher“ zeigt „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke

Das Ensemble Bühnentaucher hat den Kinderbuchklassiker „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke für die Bühne adaptiert. Premiere ist am 18. Oktober 2025.
Von Harald Holstein
    Die Theatergruppe Bühnentaucher hat den Kinderbuchklassiker „Herr der Diebe" von Cornelia Funke für die Bühne adaptiert: (von links) Moritz Beck, Sophia Sabato, Linda Beck, Alisa Matthes, Gabi Scheidl, Luca Dedu, Julian Szabo und Raphael Sabato.
    Die Theatergruppe Bühnentaucher hat den Kinderbuchklassiker „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke für die Bühne adaptiert: (von links) Moritz Beck, Sophia Sabato, Linda Beck, Alisa Matthes, Gabi Scheidl, Luca Dedu, Julian Szabo und Raphael Sabato. Foto: Harald Holstein

    Seit fast einem Jahr bereiten sich die „Bühnentaucher“ auf ihre neue Premiere vor. Dieses Mal haben sie sich den mehrfach ausgezeichneten Kinderbuchklassiker „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke vorgenommen. Der im Jahr 2000 erschienene Jugendroman wird ab 18. Oktober mit großer Besetzung in der Dachkammer des Stadtjugendrings aufgeführt. Dabei wirken nicht nur 14 Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren mit. Auch sieben Erwachsene verkörpern das umfangreiche Personal der aufregenden Geschichte, die in Venedig angesiedelt ist.

