Trachtenhändler Almwelt übernimmt Exxpozed: Was bedeutet das für die Kletterhalle in Dietmannsried?

Einzelhandel

Trachtenhändler Almwelt übernimmt nach der Insolvenz von Expozzed

Am Standort Dietmannsried will sich der Trachtenhändler aus Kempten mit Logistikcenter vergrößern. Was die Übernahme für die Zukunft der Kletterhalle bedeutet
Von Laura Wiedemann
    Im Frühjahr stellte Exxpozed aus Dietmannsried den Insolvenzantrag.
    Im Frühjahr stellte Exxpozed aus Dietmannsried den Insolvenzantrag. Foto: Matthias Becker

    Nach dem Insolvenzantrag des Bergsportversandhändlers Exxpozed im Frühjahr hatte dieser im Juli auch den Betrieb im Logistikzentrum und in der Kletterhalle in Dietmannsried eingestellt. Nun ist die Zukunft des Standorts geklärt: Der Trachtenhändler Almwelt übernimmt Logistikcenter, Store und Outlet in der Oberallgäuer Gemeinde. Auch für die Zukunft der Kletterhalle teilen Geschäftsführer Achim Klein und Hauptgesellschafter Christoph Klein Pläne mit.

