Trachtenhändler Almwelt übernimmt nach der Insolvenz von Expozzed

Nach dem Insolvenzantrag des Bergsportversandhändlers Exxpozed im Frühjahr hatte dieser im Juli auch den Betrieb im Logistikzentrum und in der Kletterhalle in Dietmannsried eingestellt. Nun ist die Zukunft des Standorts geklärt: Der Trachtenhändler Almwelt übernimmt Logistikcenter, Store und Outlet in der Oberallgäuer Gemeinde. Auch für die Zukunft der Kletterhalle teilen Geschäftsführer Achim Klein und Hauptgesellschafter Christoph Klein Pläne mit.
Einzelhandel
