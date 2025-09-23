Icon Menü
Umbau 2026: Die B19-Kreuzung bei Waltenhofen soll sicher werden

B19 Waltenhofen

Umbau 2026: Die B19-Kreuzung soll sicher werden

Im Zuge einer Sanierung wird die Verkehrsführung geändert. Das soll Unfälle verhindern und Staus mindern. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Von Bastian Hörmann
    Die berüchtigte B19-Kreuzung bei Waltenhofen – hier von Südosten aus fotografiert – soll sicherer werden. Geradeausfahrer Richtung Kempten erhalten zwei Spuren, Linksabbieger Richtung Isny eine eigene Grünphase. Foto: Ralf Lienert

    Die B19-Kreuzung bei Waltenhofen gilt seit Jahren als Unfallschwerpunkt, zudem stauen sich dort regelmäßig Berufs- und Ausflugsverkehr. 2026 soll sich daran nun endlich etwas ändern. Eine Sanierung steht an, in deren Zuge Änderungen in der Verkehrsführung umgesetzt werden. Alle Probleme seien damit zwar noch nicht gelöst, sagt Thomas Riedler vom Staatlichen Bauamt Kempten. Doch es gehe um entscheidende Verbesserungen: „Die Unfallzahlen werden signifikant nach unten gehen.“

