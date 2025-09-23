Umbau 2026: Die B19-Kreuzung soll sicher werden

Die B19-Kreuzung bei Waltenhofen gilt seit Jahren als Unfallschwerpunkt, zudem stauen sich dort regelmäßig Berufs- und Ausflugsverkehr. 2026 soll sich daran nun endlich etwas ändern. Eine Sanierung steht an, in deren Zuge Änderungen in der Verkehrsführung umgesetzt werden. Alle Probleme seien damit zwar noch nicht gelöst, sagt Thomas Riedler vom Staatlichen Bauamt Kempten. Doch es gehe um entscheidende Verbesserungen: „Die Unfallzahlen werden signifikant nach unten gehen.“

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Riedler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waltenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis