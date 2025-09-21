Schwerer Auffahrunfall am Sonntagvormittag auf der A7 bei Dietmannsried mit acht Verletzten

Am Sonntagvormittag ist es auf der A7 auf Höhe Dietmannsried zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, acht Menschen wurden dabei verletzt – zum Teil schwer.

Der Unfall hat sich demnach gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Norden ereignet. Ein Auto, welches auf dem linken Fahrstreifen fuhr, musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende Wagen bremste ebenfalls rechtzeitig ab. Doch der Fahrer eines dritten Fahrzeugs bemerkte die Situation zu spät und fuhr dem Vordermann auf, wodurch dieser wiederum auf das vorderste Auto geschoben wurde.

Da auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen musste, waren zeitweise beide Fahrtrichtungen der A7 zwischen Kempten und Bad Grönenbach gesperrt. Während die Fahrtrichtung Süden schnell wieder freigegeben wurde, waren beide Fahrspuren in Richtung Memmingen etwa zwei Stunden lang gesperrt, ehe gegen 13 Uhr der Verkehr wieder rollen konnte. Feuerwehr und Polizei leiteten während der Aufräumarbeiten den Verkehr entsprechend um.

Insgesamt acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Fünf von ihnen trugen leichte Verletzungen davon, während drei Personen schwer verletzt wurden. Laut Polizei schwebt aber niemand in Lebensgefahr.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A7 im Allgäu

Strecke: Die A7, offiziell Bundesautobahn 7 führt quer durchs Allgäu, vom Grenztunnel bei Füssen im Süden bis Fellheim nördlich von Memmingen.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A7 über Ulm, Würzburg, Kassel, Hannover und Hamburg bis nach Flensburg an die dänische Grenze, also von Süden bis ganz in den Norden.

Länge im Allgäu: Von Füssen bis Höhe Fellheim schlängelt sich die A7 knapp 83 Kilometer durchs Allgäu.

Länge gesamt: Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn sowie die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas.

Ausbau: Die A7 ist weitestgehend vierspurig, teils auch sechsspurig ausgebaut.

Verkehr: Auf einigen Abschnitten der A7 sind täglich über 100.000 Fahrzeuge unterwegs.