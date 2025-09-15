VW Golf kracht in Mittelleitplanke - Stau auf der B19 am Sonntag

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der B19 bei Waltenhofen in Fahrtrichtung Kempten ereignet. Nach Informationen der Polizei war eine Fahrerin mit ihrem Auto alleinbeteiligt in die Mittelleitplanke geprallt.

Unfall auf der B19 am Sonntag: Polizei sperrt Fahrbahn

Die 34-Jährige war auf dem rechten Fahrstreifen der B19 von Süden kommend in Richtung Waltenhofen unterwegs. Kurz vor dem Autobahndreieck Allgäu fuhr die Frau am Anfang einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache geradeaus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr sie im Bankett ein Verkehrsschild, kam wieder zurück auf die Fahrbahn und prallte dann frontal gegen die Mittelschutzplanke. Ihr Auto kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Der VW Golf war nach dem Crash an der Front schwer demoliert, laut Polizei entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Es bildete sich ein langer Stau, da beide Fahrspuren Richtung Kempten gesperrt waren. Die Polizei richtete kurzzeitig eine Umleitung ein. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

