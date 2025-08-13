Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Hubschraubereinsatz

Zu einem schweren Autounfall ist es am Sonntag zwischen Petersthal und Greifenmühle (Kreis Oberallgäu) gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall bei Oy-Mittelberg: Autofahrerin übersieht Fahrzeug

Laut Angaben der Polizei war eine 65-jährige Autofahrerin gegen Mittag aus Richtung Petersthal unterwegs, als sie links abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 71-jährigen Leichtkraftradfahrer und die beiden kollidierten.

Mann bei Unfall im Oberallgäu schwer verletzt

Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge erlitten dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden, der von der Polizei auf etwa 7000 Euro geschätzt wurde.

Um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße rund dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt.

