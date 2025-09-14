VW Golf kracht in Mittelleitplanke - langer Stau auf der B19 am Sonntag

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der B19 bei Waltenhofen in Fahrtrichtung Kempten ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Fahrer mit seinem Pkw alleinbeteiligt in die Mittelleitplanke geprallt.

Unfall auf der B19 am Sonntag: Polizei sperrt Fahrbahn in Richtung Norden

Der Fahrer eritt dabei Verletzungen - wie schwer, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Unfallursache ist ebenfalls unklar. Der VW Golf war nach dem Crash an der Front schwer demoliert, eine Angabe über den entstandenen Schaden gibt es noch nicht.

Es bildete sich ein langer Stau, da beide Fahrspuren Richtung Kempten gesperrt waren. Die Polizei richtete während der Bergung des Verletzten und seines Autos eine Umleitung ein. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

