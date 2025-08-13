Dieser schwere Unfall bei Wildpoldsried endete relativ glimpflich

Rund 60.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag, 12.8.2025, auf der OA18 nahe Wildpoldsried (Kreis Oberallgäu).

Am Dienstagvormittag, 12.8.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem landwirtschaftlichen Gespann.

Auto prallt bei Wildpoldsried gegen Traktor-Anhänger

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Dienstagvormittag auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Traktors geprallt, sagt die Polizei.

Der Hänger kippte durch die Wucht des Unfalls um. Der 63-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt, der Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen, obwohl der Unfall relativ schwer aussah.

