Unfall bei Wildpoldsried gestern (12.8.2025): Auto prallt gegen Traktor-Anhänger

Unfall bei Wildpoldsried

Dieser schwere Unfall bei Wildpoldsried endete relativ glimpflich

Ein Autofahrer prallt auf der Kreisstraße OA18 bei Wildpoldsried gegen den Anhänger eines Traktors. Der Mann hatte offenbar riesiges Glück.
Von Allgäuer Zeitung
    Ein Auto ist am Dienstag, 12.8.2025, gegen den Anhänger eines Traktors auf der Kreisstraße 18 bei Wildpoldsried geprallt.
    Ein Auto ist am Dienstag, 12.8.2025, gegen den Anhänger eines Traktors auf der Kreisstraße 18 bei Wildpoldsried geprallt. Foto: Tobias Beck

    Rund 60.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag, 12.8.2025, auf der OA18 nahe Wildpoldsried (Kreis Oberallgäu).

    Am Dienstagvormittag, 12.8.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem landwirtschaftlichen Gespann.

    Auto prallt bei Wildpoldsried gegen Traktor-Anhänger

    Ein 61-jähriger Autofahrer war am Dienstagvormittag auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Traktors geprallt, sagt die Polizei.

    Der Hänger kippte durch die Wucht des Unfalls um. Der 63-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt, der Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen, obwohl der Unfall relativ schwer aussah.

    Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

