Autofahrer übersieht rote Ampel – Unfall mit drei Verletzten

Am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer bei Waltenhofen über eine rote Ampel gefahren und hat damit für einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht.

Unfall in Waltenhofen: Drei Verletzte

Laut Angaben der Polizei war der Unfallverursacher auf der B19 in Richtung Oberstdorf unterwegs, als er an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt A980 die rote Ampel missachtete. Er kollidierte zunächst mit einem Fahrzeug, in der Folge wurde ein drittes Auto ebenfalls in den Unfall verwickelt. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.