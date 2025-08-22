Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Unfall heute (22. August) bei Waltenhofen: Autofahrer missachtet rote Ampel – drei Verletzte

Unfall bei Waltenhofen

Autofahrer übersieht rote Ampel – Unfall mit drei Verletzten

Am Freitagnachmittag kommt es bei Waltenhofen an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt zu einem Unfall. Drei Autofahrer werden dabei verletzt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Unfall Waltenhofen
    Unfall Waltenhofen Foto: Michael Breher

    Am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer bei Waltenhofen über eine rote Ampel gefahren und hat damit für einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht.

    Unfall in Waltenhofen: Drei Verletzte

    Laut Angaben der Polizei war der Unfallverursacher auf der B19 in Richtung Oberstdorf unterwegs, als er an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt A980 die rote Ampel missachtete. Er kollidierte zunächst mit einem Fahrzeug, in der Folge wurde ein drittes Auto ebenfalls in den Unfall verwickelt. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

    Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden