Darum staute sich am Dienstagmorgen der Verkehr in Kempten

Ein Auto ist am Dienstag, 26.8.2025, mit einem Lkw auf der Lindauer Straße in Kempten zusammengeprallt. Daraufhin staute sich der Verkehr im Stadtteil Rothkreuz nahe der Abzweigung in Richtung Ahegg (Buchenberg).
Der Zusammenstoß geschah an der Kreuzung nach dem Ortsende in Rothkreuz in Richtung Buchenberg. Die Ursache war ein Vorfahrtsverstoß, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann auf Nachfrage unserer Redaktion.
Unfall in Heiligkreuz heute: Lkw und Pkw prallen zusammen
Wer aber wem die Vorfahrt genommen hat, sei noch unklar, sagte Wegmann. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen, 26.8.2025, in Rothkreuz sei allerdings niemand verletzt worden.
Anschließend wurde die Kreuzung an der Abzweigung in Richtung Ahegg komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Füssener Straße in Kempten: Anhänger gibt an Auffahrt zum Schumacherring um
Zu einem zweiten Unfall in Kempten kam es am Dienstagmorgen, 26.8.2025, kurze Zeit später an einer Auffahrt zum Schumacherring nahe des Dehner-Garten-Centers an der Füssener Straße.
In einer Kurve kippte der Anhänger eines Transporters um, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann. Fahrzeug und Anhänger blockierten daraufhin die komplette Fahrbahn auf beiden Spuren.
Inzwischen sind beide Unfallstellen aber wieder geräumt. Der Verkehr fließt wieder.
Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden