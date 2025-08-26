Darum staute sich am Dienstagmorgen der Verkehr in Kempten

Ein Auto ist am Dienstag, 26.8.2025, mit einem Lkw auf der Lindauer Straße in Kempten zusammengeprallt. Daraufhin staute sich der Verkehr im Stadtteil Rothkreuz nahe der Abzweigung in Richtung Ahegg (Buchenberg).

Der Zusammenstoß geschah an der Kreuzung nach dem Ortsende in Rothkreuz in Richtung Buchenberg. Die Ursache war ein Vorfahrtsverstoß, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann auf Nachfrage unserer Redaktion.

Unfall in Heiligkreuz heute: Lkw und Pkw prallen zusammen

Wer aber wem die Vorfahrt genommen hat, sei noch unklar, sagte Wegmann. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen, 26.8.2025, in Rothkreuz sei allerdings niemand verletzt worden.

Anschließend wurde die Kreuzung an der Abzweigung in Richtung Ahegg komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Füssener Straße in Kempten: Anhänger gibt an Auffahrt zum Schumacherring um

Zu einem zweiten Unfall in Kempten kam es am Dienstagmorgen, 26.8.2025, kurze Zeit später an einer Auffahrt zum Schumacherring nahe des Dehner-Garten-Centers an der Füssener Straße.

In einer Kurve kippte der Anhänger eines Transporters um, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann. Fahrzeug und Anhänger blockierten daraufhin die komplette Fahrbahn auf beiden Spuren.

Inzwischen sind beide Unfallstellen aber wieder geräumt. Der Verkehr fließt wieder.

