Unfall in Kempten heute (26.8.2025): Auto und Lkw prallen auf Lindauer Straße zusammen

Unfall bei Rothkreuz

Darum staute sich am Dienstagmorgen der Verkehr in Kempten

Nach einem Unfall auf der Lindauer Straße in Kempten am Dienstag staut sich der Verkehr bei Rothkreuz. Kurz darauf kam es zu einem zweiten Unfall in der Stadt.
Von Klaus Kiesel
    Auf der Lindauer Straße bei Rothkreuz sind am Dienstagmorgen, 26.8.2025, ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen.
    Auf der Lindauer Straße bei Rothkreuz sind am Dienstagmorgen, 26.8.2025, ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Foto: Benedikt Siegert

    Ein Auto ist am Dienstag, 26.8.2025, mit einem Lkw auf der Lindauer Straße in Kempten zusammengeprallt. Daraufhin staute sich der Verkehr im Stadtteil Rothkreuz nahe der Abzweigung in Richtung Ahegg (Buchenberg).

    Der Zusammenstoß geschah an der Kreuzung nach dem Ortsende in Rothkreuz in Richtung Buchenberg. Die Ursache war ein Vorfahrtsverstoß, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann auf Nachfrage unserer Redaktion.

    Unfall in Heiligkreuz heute: Lkw und Pkw prallen zusammen

    Wer aber wem die Vorfahrt genommen hat, sei noch unklar, sagte Wegmann. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen, 26.8.2025, in Rothkreuz sei allerdings niemand verletzt worden.

    Anschließend wurde die Kreuzung an der Abzweigung in Richtung Ahegg komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

    Füssener Straße in Kempten: Anhänger gibt an Auffahrt zum Schumacherring um

    Zu einem zweiten Unfall in Kempten kam es am Dienstagmorgen, 26.8.2025, kurze Zeit später an einer Auffahrt zum Schumacherring nahe des Dehner-Garten-Centers an der Füssener Straße.

    In einer Kurve kippte der Anhänger eines Transporters um, sagte Polizeisprecherin Anja Wegmann. Fahrzeug und Anhänger blockierten daraufhin die komplette Fahrbahn auf beiden Spuren.

    Inzwischen sind beide Unfallstellen aber wieder geräumt. Der Verkehr fließt wieder.

