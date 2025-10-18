Unfall mitten in Kempten: Junger Autofahrer landet auf dem Dach

Heute am frühen Samstagmorgen mussten Polizei und Krankenwagen zu einem Unfall in der Mozartstraße in Kempten ausrücken.

Unfall in Kempten heute am Samstag

Ein 19-jähriger Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei alleinbeteiligt gegen einen Baum geprallt. Anschließend landete sein Wagen auf dem Dach. Er und sein Beifahrer wurden demnach leicht verletzt ins Kemptener Klinikum gebracht.

Nach Angaben der Polizei stand der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss.