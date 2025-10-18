Icon Menü
Schwerer Unfall in Kempten heute: Junger Autofahrer landet auf dem Dach

Polizeieinsatz

Unfall mitten in Kempten: Junger Autofahrer landet auf dem Dach

Blaulicht und Sirenen schrecken am frühen Samstagmorgen Kemptenerinnen und Kemptener auf. Bei einem Unfall werden zwei Männer verletzt.
Von Ralf Lienert und Stephan Michalik
    •
    •
    •
    Bei einem Unfall in Kempten wurden zwei Männer verletzt.
    Bei einem Unfall in Kempten wurden zwei Männer verletzt. Foto: Ralf Lienert

    Heute am frühen Samstagmorgen mussten Polizei und Krankenwagen zu einem Unfall in der Mozartstraße in Kempten ausrücken.

    Unfall in Kempten heute am Samstag

    Ein 19-jähriger Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei alleinbeteiligt gegen einen Baum geprallt. Anschließend landete sein Wagen auf dem Dach. Er und sein Beifahrer wurden demnach leicht verletzt ins Kemptener Klinikum gebracht.

    Nach Angaben der Polizei stand der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss.

