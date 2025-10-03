In Baustelle gefahren: Polizei stellt Unfallflüchtigen in Kempten

Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer gegen 22.30 Uhr einen Unfall im Bereich der Memminger Straße in Kempten gebaut und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hat er derzeit keinen Führerschein.
Unfallflucht in Kempten
