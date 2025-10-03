Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Kempten: Zeuge überführt Fahrer ohne Führerschein

Unfallflucht in Kempten

In Baustelle gefahren: Polizei stellt Unfallflüchtigen in Kempten

In Kempten hat ein Autofahrer einen Unfall gebaut. Er flüchtete, doch die Polizei kam ihm trotzdem auf die Schliche.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.
    Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer gegen 22.30 Uhr einen Unfall im Bereich der Memminger Straße in Kempten gebaut und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hat er derzeit keinen Führerschein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden