Radfahrer bei Unfall nahe Haldenwang lebensgefährlich verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Haldenwang und Seebach (Kreis Oberallgäu) hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde ein 63-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Pedelec-Fahrer war auf dem von der Fahrbahn getrennten Radweg in Richtung Seebach unterwegs. Auf Höhe des Weilers Wörth überquerte er die Fahrbahn in Richtung Bischlags.

Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Dabei erfasste ihn eine 45-jährige Autofahrerin trotz Vollbremsung mit ihrem Wagen. Der Rentner wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Insassen des Autos blieben unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße etwa eine Stunde lang gesperrt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org