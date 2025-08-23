Unfall auf berüchtigter Kreuzung bei Waltenhofen fordert drei Verletzte

Unfall mit drei Verletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, waren daran an der unfallträchtigen Kreuzung der B19, A980 und B12 bei Waltenhafen drei Autos beteiligt.

Unfall mit drei Verletzten bei Waltenhofen: So hoch schätzt die Polizei den Schaden

Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Audi bei Rotlicht von Kempten kommend in die Kreuzung ein und stieß mit dem VW eines 24-Jährigen aus dem Querverkehr zusammen. Letzterer war von der A980 kommend bei Grün in die Kreuzung in Richtung Waltenhofen eingefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen den Opel einer 50-jährigen Autofahrerin geschoben, die an der für sie roten Ampel in Fahrtrichtung Kempten angehalten hatte. Alle drei Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 geschätzt.

