Urlaubszeit ist Lesezeit: Allgäuer empfehlen diese 13 Bücher

Ob bei Regen zuhause, bei Sonne am Strand, im Bett oder im Café: Urlaubszeit ist für viele Menschen Lesezeit. Doch welches Buch soll das nächste sein? Wir haben Menschen im Oberallgäu nach ihren persönlichen Tipps gefragt.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lesezeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Urlaubszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis