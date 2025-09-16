Silber für die Fotofreunde Wiggensbach

Beim dritten DVF-Print-Cup auf Bundesebene, welcher seit drei Jahren die Norddeutsche und die Süddeutsche Fotomeisterschaft ersetzt, erreichten die Wiggensbacher Fotofreunde den beachtlichen zweiten Platz in der Clubwertung.

Bei diesem Wettbewerb des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) musste von jedem Teilnehmer jeweils ein Bild im DIN-A3-Format in den Sparten Schwarzweiß, Farbe und zum Sonderthema „Aus der Zeit gefallen“ eingereicht werden. Die Papierbilder werden bei der Ausstellung in DIN-A3-Bilderrahmen präsentiert und müssen einen nicht bedruckten Bildrand von mindestens drei Zentimetern als optisches Passepartout aufweisen.

Insgesamt 250 Autoren nahmen mit 750 Werken an diesem Wettbewerb teil. Die besondere Schwierigkeit dabei: es werden nur jeweils 50 Werke pro Sparte angenommen. In der Gesamtwertung der Autoren liegt Peter Hildebrand (Pfronten) auf Platz sechs, gefolgt von seinem Clubkollegen Hartmut Faustmann (Oberstdorf) auf Platz zehn.

Der Deutsche Verband für Fotografie präsentiert die Siegerbilder des dritten DVF-Print-Cups im Schloss Burgau in Düren, ausgerichtet von der Fotografischen Gesellschaft Düren. Weitere Infos unter www.fotofreunde-wiggensbach.de.

Mit seinem Bild „Arabesque" war Peter Hildebrand sehr erfolgreich. Foto: Peter Hildebrand

