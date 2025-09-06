Icon Menü
Verkehrsbehinderungen in der Kaufbeurer Straße in Kempten wegen umfangreicher Bauarbeiten

Verkehrsbehinderungen in Kempten

Kaufbeurer Straße: Weiterer Abschnitt wird gesperrt

Die Bauarbeiten auf einer wichtigen Strecke Richtung Innenstadt gehen in die nächste Phase: Ab Montag wird die Sperrung bis zur St.-Mang-Brücke ausgedehnt.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    In der Kaufbeurer Straße gehen die Arbeiten für eine neue Asphaltdecke voran. Jetzt wird ein zusätzlicher Abschnitt gesperrt.
    In der Kaufbeurer Straße gehen die Arbeiten für eine neue Asphaltdecke voran. Jetzt wird ein zusätzlicher Abschnitt gesperrt. Foto: Ralf Lienert

    Seit Mitte August laufen auf der Kaufbeurer Straße die angekündigten Bauarbeiten – und das bislang nach Plan, wie Julia Reichart, Leiterin des städtischen Straßenbaus, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Los ging es nach der Festwoche mit dem nördlichen Teil zwischen Augartenweg und Berliner Platz. Ab kommenden Montag, 8. September, startet die zweite Phase des Projekts: Dann ist auch der Abschnitt zwischen Füssener Straße und Augartenweg gesperrt.

