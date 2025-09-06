Kaufbeurer Straße: Weiterer Abschnitt wird gesperrt

Seit Mitte August laufen auf der Kaufbeurer Straße die angekündigten Bauarbeiten – und das bislang nach Plan, wie Julia Reichart, Leiterin des städtischen Straßenbaus, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Los ging es nach der Festwoche mit dem nördlichen Teil zwischen Augartenweg und Berliner Platz. Ab kommenden Montag, 8. September, startet die zweite Phase des Projekts: Dann ist auch der Abschnitt zwischen Füssener Straße und Augartenweg gesperrt.

