Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsprobleme in Kempten: Bürger wollen Einbahnstraße im Brodkorbweg

Verkehr in Kempten

Was die Kemptener Bürger von einer Einbahnstraßenregelung im Brodkorbweg halten

Bei einer Online-Befragung konnten sich die Menschen zu den Verkehrsplänen äußern. Eine weitere Umfrage wurde zur Nahversorgung durchgeführt.
    • |
    • |
    • |
    Auch die Parksituation an der Sparkasse im Brodkorbweg war Thema in der Stadtteilbeiratssitzung.
    Auch die Parksituation an der Sparkasse im Brodkorbweg war Thema in der Stadtteilbeiratssitzung. Foto: Matthias Becker

    Die Einbahnstraßenregelung im östlichen Brodkorbweg und der Stand der Befragung zur Nahversorgung standen bei der Stadtteilbeiratssitzung von Kempten-Ost im Fokus. Auch personell tut sich in den nächsten Monaten wieder etwas: So kehrt Jan Damlos im Oktober wieder zurück ins Quartiersbüro, Max Erhardt folgt Anfang November, nach dem Ende seiner Elternzeit. Mia Wolf wird dann das Team verlassen, Elisabeth Altstetter wird dem Quartier noch mindestens bis zum Ende des Jahres erhalten bleiben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden