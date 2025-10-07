Was die Kemptener Bürger von einer Einbahnstraßenregelung im Brodkorbweg halten

Die Einbahnstraßenregelung im östlichen Brodkorbweg und der Stand der Befragung zur Nahversorgung standen bei der Stadtteilbeiratssitzung von Kempten-Ost im Fokus. Auch personell tut sich in den nächsten Monaten wieder etwas: So kehrt Jan Damlos im Oktober wieder zurück ins Quartiersbüro, Max Erhardt folgt Anfang November, nach dem Ende seiner Elternzeit. Mia Wolf wird dann das Team verlassen, Elisabeth Altstetter wird dem Quartier noch mindestens bis zum Ende des Jahres erhalten bleiben.
Verkehr in Kempten
