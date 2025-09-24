Mit fünf Bierzeltgarnituren fing alles an: So schön ist der Viehscheid in Haslach

Der Viehscheid in Haslach ist ein kleiner Viehscheid im Allgäu, der in den vergangenen Jahren bei Zuschauern auf immer größeres Interesse gestoßen ist. Haslach ist ein Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg im Landkreis Oberallgäu. Hier kehren die Hirten mit weniger als 100 Tieren von der Haslacher Alpe zurück ins Tal.

Zum Viehscheid in Haslach 2024 kamen sehr viele Besucherinnen und Besucher. Am Scheidplatz sorgten die Harmoniemusik Oy unter Leitung von Manfred Briechle und die Alphornbläser Maria Rain für Unterhaltung. Dort kamen die Jungrinder nach dem knapp sieben Kilometer langen Marsch von der Haslacher Alpe an.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Haslach 2025.

Steckbrief: Der Viehscheid in Haslach 2025

Name : Viehscheid Haslach (Gemeinde Oy-Mittelberg)

Ort : 87466 Haslach, Dorfmitte am Feuerwehrhaus

Termin : Samstag, 27.9.2025, ab 11 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb der Haslacher Alpe mit Festzelt und Alphornbläser

Wann ist Viehscheid 2025 in Haslach?

Der Viehscheid in Haslach (Gemeinde Oy-Mittelberg) findet am Samstag, 27. September 2025, statt. Die Hirten und Tiere treffen gegen 11 Uhr im Ort ein.

Wie läuft der Viehscheid in Haslach ab?

Am Viehscheid-Tag beginnt der Abtrieb von der Haslacher Alpe mit Hirten und einigen Beschlägern - so nennt man Bauern, die das Alp- und Weiderecht am Berg besitzen.

Gegen 11 Uhr erreicht die Herde über die etwa sieben Kilometer lange Strecke das Festzelt. Es steht in der Dorfmitte vor dem Feuerwehrhaus und wird mit Marktständen umrahmt.

Der Scheidplatz ist wenige Meter vom Festzelt entfernt. Im Bierzelt gibt es Essen, Trinken und musikalische Unterhaltung.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Haslach?

Vor vielen Jahren trafen sich etwa 50 Haslacher auf einer Wiese an einem kleinen Stand mit fünf Bierzeltgarnituren. Der Pfeifenclub stellte ein paar Kisten Bier dazu und grillte Bratwürste. Nachdem das Vieh zum Scheidplatz kam, saßen die Einheimischen mit Hirten und Besitzern auf ein paar Bier zusammen.

Nach ein paar Stunden war der Viehscheid in Haslach vorbei, erzählt Andreas Höllisch, Vorsitzender des Traditionsvereins. Bis Ende der 1990er Jahre immer mehr Besucher kamen - vor allem auswärtige.

Anfangs organisierte der Pfeifenclub ein Zelt für bis zu 200 Besucherinnen und Besucher, das zwischen zwei Garagen stand, erinnert sich Martin Müller - der Alpmeister der Alpgemeinschaft Haslacher Alpe stellt den Scheid mit seinem Nachbarn Höllisch auf die Beine. Doch das wurde eines Tages zu klein, weil noch mehr Besucher kamen. Und so stellte man ein Festzelt in der Dorfmitte vor dem Feuerwehrhaus auf.

Auch das Zelt wurde von Jahr zu Jahr immer länger. Doch das Jungvieh von der Haslacher Alpe musste ja irgendwie vorbei am Zelt zum Scheidplatz. Also musste sich der Pfeifenclub etwas einfallen lassen - und so treibt man seit 2005 die Rinder durchs Zelt.

Was ist am Viehscheid in Haslach so besonders?

Der Viehscheid in Haslach zählt zu den kleineren im Allgäu und hat ein Festzelt in der Dorfmitte.

Wo kann ich in Haslach parken?

In der Nähe des Scheidplatzes werden Parkflächen am Viehscheid-Tag ausgewiesen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Haslach?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Vor Ort gibt es den Bahnhof Wertach-Haslach an der Grüntenseestraße 13 (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn).

Wo kann ich in Oy-Mittelberg übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Oy-Mittelberg oder in den Ortsteilen Haslach, Faistenoy, Maria-Rain, Mittelberg, Oy oder Oberzollhaus übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Kur- und Tourismusbüro Oy-Mittelberg unter Telefon +49 8366/207 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Haslach mit dabei?

Beim Viehscheid in Haslach kommt nur eine Alpe mit bis zu 100 Rindern ins Tal:

Haslacher Alpe mit den Hirten Daniel und Steffi Eberle sowie Alpmeister Martin Müller

Wer veranstaltet den Viehscheid in Haslach?

Seit vielen Jahren organisiert der Pfeifenclub Haslach den Viehscheid. Vorsitzender ist Andreas Höllisch.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

