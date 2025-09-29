Icon Menü
Schutz vor Starkregen

Volle Kanäle: Weitnau will Klarheit

Erneut bedroht Regen Kleinweiler. Eine Untersuchung soll bald Schwächen im Kanalnetz aufzeigen. Und in noch einem Punkt will die Gemeinde schnell vorankommen.
Von Bastian Hörmann
    Wieder Hochwassergefahr in Kleinweiler. Eine Untersuchung der Kanäle soll nun Klarheit bringen. Auch ein Konzept für den Hochwasserschutz will die Gemeinde so schnell wie möglich beauftragen.
    Wieder Hochwassergefahr in Kleinweiler. Eine Untersuchung der Kanäle soll nun Klarheit bringen. Auch ein Konzept für den Hochwasserschutz will die Gemeinde so schnell wie möglich beauftragen. Foto: Bernd Thissen, dpa

    Beinahe wäre es wieder passiert: In Kleinweiler liefen beim ersten Gewitter des Jahres vor zwei Wochen erneut die Kanäle voll. Das berichtete im Gemeinderat Ratsmitglied Dirk Gudermann. Die Gemeinde will dem Problem nun endgültig auf den Grund gehen. Das Gremium ermächtigte deshalb Bürgermeister Florian Schmid, das bereits auf den Weg gebrachte Konzept für ein Sturzflut-Risikomanagement so bald wie möglich in Auftrag zu geben. Zusätzlich soll kurzfristig ein Ingenieurbüro das Kanalnetz in Kleinweiler untersuchen.

