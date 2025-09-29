Volle Kanäle: Weitnau will Klarheit

Beinahe wäre es wieder passiert: In Kleinweiler liefen beim ersten Gewitter des Jahres vor zwei Wochen erneut die Kanäle voll. Das berichtete im Gemeinderat Ratsmitglied Dirk Gudermann. Die Gemeinde will dem Problem nun endgültig auf den Grund gehen. Das Gremium ermächtigte deshalb Bürgermeister Florian Schmid, das bereits auf den Weg gebrachte Konzept für ein Sturzflut-Risikomanagement so bald wie möglich in Auftrag zu geben. Zusätzlich soll kurzfristig ein Ingenieurbüro das Kanalnetz in Kleinweiler untersuchen.

