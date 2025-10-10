Darum durfte dieser Kemptener DJ in der deutschen Botschaft in Slowenien auflegen

Blau-weiße Stoffbahnen zierten die Decke der deutschen Botschaft in Lublijana. Unzählige Menschen in Anzug, Uniform und schicken Kleidern, manche sogar im Dirndl, tanzten über das Parkett. Anlass für das Fest: 1975 gründete sich die Ständige Kommission Bayern-Slowenien; vor 50 Jahren der Beginn von Freundschaft, kulturellem und wirtschaftlichem Austausch. Und für gute Stimmung unter den Gästen sorgte an diesem Abend ein Kemptener: Der DJ Jesus Neves erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es zu dem besonderen Auftritt kam.
DJ-Gig in der deutschen Botschaft
