Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Vor slowenischen Ministern aufgelegt: Das hat der Kemptener DJ Jesus Neves bei seinen Auftritt erlebt

DJ-Gig in der deutschen Botschaft

Darum durfte dieser Kemptener DJ in der deutschen Botschaft in Slowenien auflegen

Für den besonderen Auftritt reiste Jesus Neves nach Lublijana. Anlass: 50 Jahre bayerisch-slowenische Freundschaft. Wie es zum Gig in der deutschen Botschaft kam.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Der Kemptener DJ Jesus Neves sorgte für gute Stimmung bei Fest der deutschen Botschaft im slowenischen Lublijana.
    Der Kemptener DJ Jesus Neves sorgte für gute Stimmung bei Fest der deutschen Botschaft im slowenischen Lublijana. Foto: Neves

    Blau-weiße Stoffbahnen zierten die Decke der deutschen Botschaft in Lublijana. Unzählige Menschen in Anzug, Uniform und schicken Kleidern, manche sogar im Dirndl, tanzten über das Parkett. Anlass für das Fest: 1975 gründete sich die Ständige Kommission Bayern-Slowenien; vor 50 Jahren der Beginn von Freundschaft, kulturellem und wirtschaftlichem Austausch. Und für gute Stimmung unter den Gästen sorgte an diesem Abend ein Kemptener: Der DJ Jesus Neves erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es zu dem besonderen Auftritt kam.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden