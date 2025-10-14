Achtung Autofahrer: Wetterdienst warnt vor Nebel im Allgäu

Der deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Nebel in weiten Teilen des Allgäus. Es sind starke Sichteinschränkungen möglich. Autofahrer sollen sich auf „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ einstellen, so die Wetterexperten.

Die Warnungen gelten seit 3 Uhr nachts.

Deutscher Wetterdienst mit Warnung vor Nebel

In diesen Allgäuer Landkreisen gilt aktuell eine Warnung vor Nebel:

Stadt Kempten: keine aktuellen Warnungen

Stadt Memmingen: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr

Stadt Kaufbeuren: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr

Oberallgäu: Keine aktuellen Warnungen

Ostallgäu: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr

Unterallgäu: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr

Landkreis Lindau: keine aktuellen Warnungen

So fahren Sie sicher bei Nebel

Die Menschen in diesen Regionen müssen mit „möglichen starken Sichteinschränkungen“ rechnen, warnt der DWD. Die Handlungsempfehlung lautet: Verkehrsteilnehmer sollen ihr Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen.

Insgesamt können sich die Menschen im Südwesten heute und in den kommenden Tagen jedoch auf ein trockenes und ruhiges Herbstwetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, kann es dürfte nach dem Nebel am Nachmittag dann aber häufiger die Sonne durchkommen.