Wetterwarnung Allgäu aktuell 14.10.2025: Nebel im Allgäu - Kempten, Immenstadt, Oberstdorf, Memmingen, Kaufbeuren

Amtliche Wetterwarnung

Achtung Autofahrer: Wetterdienst warnt vor Nebel im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Nebel in Teilen des Allgäus. Welche Landkreise betroffen sind – und worauf Autofahrer bei schlechter Sicht achten sollten.
Von David Specht
    Aktuell gilt in einigen Allgäuer Landkreisen eine Wetterwarnung vor Nebel.
    Aktuell gilt in einigen Allgäuer Landkreisen eine Wetterwarnung vor Nebel. Foto: picture alliance/dpa

    Der deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Nebel in weiten Teilen des Allgäus. Es sind starke Sichteinschränkungen möglich. Autofahrer sollen sich auf „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ einstellen, so die Wetterexperten.

    Die Warnungen gelten seit 3 Uhr nachts.

    Deutscher Wetterdienst mit Warnung vor Nebel

    In diesen Allgäuer Landkreisen gilt aktuell eine Warnung vor Nebel:

    • Stadt Kempten: keine aktuellen Warnungen
    • Stadt Memmingen: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr
    • Stadt Kaufbeuren: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr
    • Oberallgäu: Keine aktuellen Warnungen
    • Ostallgäu: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr
    • Unterallgäu: Aktuelle Warnung der Stufe 1 von 1, gilt vorerst bis 10 Uhr
    • Landkreis Lindau: keine aktuellen Warnungen

    So fahren Sie sicher bei Nebel

    Die Menschen in diesen Regionen müssen mit „möglichen starken Sichteinschränkungen“ rechnen, warnt der DWD. Die Handlungsempfehlung lautet: Verkehrsteilnehmer sollen ihr Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen.

    Insgesamt können sich die Menschen im Südwesten heute und in den kommenden Tagen jedoch auf ein trockenes und ruhiges Herbstwetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, kann es dürfte nach dem Nebel am Nachmittag dann aber häufiger die Sonne durchkommen.

