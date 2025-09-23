Bergmesse in Wildpoldsried am Windrad

Bei herrlichem Spätsommerwetter versammelten sich die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Betzigau, Hochgreut und Wildpoldsried zur gemeinsamen Bergmesse. Beim Windrad am Wilden Berg in Wildpoldsried strahlte die Sonne mit den Kindern um die Wette. Das Vorbereitungsteam gestaltete die Feier als Familiengottesdienst, bei dem die Kinder tatkräftig mitmachten. Feierlich eingerahmt wurde die Bergmesse von den Alphornbläsern. Diese Feier wird uns allen noch lange stärkend im Gedächtnis bleiben. Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände und die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes.

