Wohnungen in Kempten: Projekt „Bellevue“ in Lenzfried auf der Zielgeraden

Neue Wohnungen in Kempten

Millionenprojekt "Bellevue": Große Nachfrage nach Wohnungen in Lenzfried

54 von 58 Wohnungen bei dem Millionenprojekt auf dem Gelände der früheren Maria-Ward-Schule in Kempten sind inzwischen verkauft. Doch die Vermietung dauert noch.
Von Michael Mang
    Wohnungen entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Realschule der Armen Schulschwestern.
    Wohnungen entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Realschule der Armen Schulschwestern. Foto: Ralf Lienert

    Noch prägen die Kräne das Bild auf der Baustelle in Lenzfried. Doch spätestens Mitte 2026 sollen die 58 Wohnungen dort fertig sein – und das 25-Millionen-Projekt hat längst Formen angenommen. Acht Wohnhäuser sind auf dem Areal der früheren Maria-Ward-Schule zwischen Friedhof, Lenzfrieder Straße, Wettmannsberger und Gerhardinger Weg entstanden. An den ersten Gebäuden sind schon die Gerüste abgebaut und auch eine Musterwohnung wurde bereits eingerichtet, damit sich Interessierte einen Eindruck machen können, wie es sein könnte, in den Appartements im Gerhardingerweg zu leben.

