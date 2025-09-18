Millionenprojekt "Bellevue": Große Nachfrage nach Wohnungen in Lenzfried

Noch prägen die Kräne das Bild auf der Baustelle in Lenzfried. Doch spätestens Mitte 2026 sollen die 58 Wohnungen dort fertig sein – und das 25-Millionen-Projekt hat längst Formen angenommen. Acht Wohnhäuser sind auf dem Areal der früheren Maria-Ward-Schule zwischen Friedhof, Lenzfrieder Straße, Wettmannsberger und Gerhardinger Weg entstanden. An den ersten Gebäuden sind schon die Gerüste abgebaut und auch eine Musterwohnung wurde bereits eingerichtet, damit sich Interessierte einen Eindruck machen können, wie es sein könnte, in den Appartements im Gerhardingerweg zu leben.

